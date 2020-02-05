傳鴻海下修業績成長到1%至3% 公司：未公布財測

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）武漢肺炎疫情嚴峻，彭博報導，鴻海下修今年整體業績成長幅度為1%到3%。對此鴻海表示，目前公司並未正式對外提供財測數字。

鴻海今天公告6日下午受美林證券邀請參加電話會議，說明公司營運概況。外界預期鴻海針對中國武漢肺炎疫情的因應之道，將成為法說會關切焦點。

彭博報導，鴻海集團下調今年營收成長預期，因為考量到中國大陸新型冠狀病毒疫情的潛在影響。

報導指出，考慮到目前的市場環境，鴻海預期今年銷售額將成長1%到3%，低於集團原先預期成長3%到5%。

對於上述消息，鴻海今天下午回應，目前公司並未正式對外提供財測數字。

鴻海集團4日發布聲明表示，中國大陸各主要廠區維持全面2月10日復工目標不變。各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備，集團已掌握各地政府的管控政策。

鴻海是蘋果（Apple）生產iPhone主要合作夥伴，主要廠區在廣東深圳龍華廠和河南鄭州廠，兩地狀況備受關注。

鴻海在農曆春節前的愛心嘉年華活動預估，今年集團營收新台幣6兆元仍是既定目標，預估今年全球經濟可望成長3%到5%，預估鴻海集團今年業績可望成長3%到5%，今年要提升毛利率和每股獲利，目標到2025年毛利率要到10%。（編輯：張均懋）1090205