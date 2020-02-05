金管會：1月外資淨匯入近400億元

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，今年1月外資淨匯入12.896億美元（折合新台幣約388億元），另累計至1月底止，外資淨匯入水位已達2148.895億美元（折合新台幣約6兆4778億元）。

金融監督管理委員會今天公布，截至今年1月底止，外資累計淨匯入約2147.02億美元，較2019年12月底，增加約12.91億美元；另陸資累積淨匯入約1.875億美元，較2019年12月底，減少約0.014億美元。合計至今年1月底止，累計外資淨匯入水位已達到2148.895億美元（折合新台幣約6兆4778億元）。

金管會也統計，今年1月1日至1月31日止，外資累計淨匯入約12.91億美元；陸資累計淨匯出約0.014億美元。合計1月單月外資淨匯入約12.896億美元（折合新台幣約388億元）。

根據金管會統計資料顯示，2019年下半年受到台灣經濟表現穩、股債市表現均佳，9月至12月外資為連續4個月淨匯入的情況，推升去年全年整體外資淨匯入達158.85億美元（折合新台幣約4788.5億元），創下2015年來新高。不過，今年受到武漢肺炎影響，農曆春節期間全球股市狂跌，台股年後開盤也跟著補跌，外資淨匯入情況明顯縮小。（編輯：張均懋）1090205