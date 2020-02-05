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防疫帶動異地辦公需求 中華電助陣

最新更新：2020/02/05 18:52

（中央社記者江明晏台北5日電）面對武漢肺炎疫情升溫，許多企業改採電話或視訊方式異地辦公，中華電信今天表示，已提出多項方案解決企業不同需求，協助減緩衝擊。

因應武漢肺炎疫情持續擴大，許多企業除了嚴格執行內部防疫措施，也取消跨國出差、大型會議及活動，改採電話或視訊方式異地辦公。

為協助企業在疫情期間順利營運，中華電信今天提出多項解決方案，讓大型企業及中小企業可依據需求，使用便利且安全的異地上班溝通平台，包含HiNet資安艦隊2020系列「先進防禦版」、「中華電信UTM租賃/租售服務」、「O365 Teams通訊防疫包」、「HiNet企業視訊會議」及「zoom行動視訊會議」等5項。

中華電說明，其中，O365 Teams通訊防疫包可同時支援250人線上視訊會議，並具備分享桌面、視訊、音訊、白板等多樣遠端會議互動；「HiNet企業視訊會議」可提供容納10至20人的會議室租賃高規格視訊主機，有效減輕企業建置虛擬視訊會議室的負擔。

此外，針對跨國或在中國有商務會議的企業，zoom行動視訊會議解決方案可提供兩岸三地高畫質雲端多方視訊會議，滿足企業不同視訊會議需求。

中華電信表示，目前商務解決方案已服務政府機關、金融產業、製造業、旅行業，由各大跨國企業採用。（編輯：郭萍英）1090205

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