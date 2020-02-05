中國開工日若延後 會計師：企業產能營收受衝擊

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）武漢肺炎疫情於春節期間快速擴散，一夕升高的疫情，如同對企業風控機制的「隨堂考」，會計師表示，中國開工日期若再延長、或開工後再度停工，等於2月幾乎沒開工，將立即對企業產能、營運造成衝擊。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）今天舉辦「2020媒體春酒」，針對武漢肺炎疫情對企業帶來的衝擊及啟示，KPMG台灣所副執行長游萬淵認為，企業絕對「不要鐵齒」，平時沒有風險控制管理的計劃或演練，將無法應對隨時可能爆發的地震、瘟疫等災難風險。

他指出，隨著武漢肺炎疫情升高，現在市場對額溫槍的需求加大，大多台商庫存量都無法支應，但從1月23日小年夜至今，為了防疫，中國大多數省市要求企業不可在2月10日前復工，湖北省要求不得在2月14日前復工。

游萬淵說，如果能如期開工，對企業問題不大，但若擔心疫情擴散，開工日期再延後，甚至是出現開工後又再度宣布停工情形才是場災難；這等於2月公司幾乎都沒開門營運，沒營收也難以應對客戶的產能需求。

他表示，從過去SARS、H1N1到此次武漢肺炎，各種突發事件都在考驗企業風險控管能力，建議平時就要有一套完整計畫，並確實演練，建立好的治理文化，搭配利用前瞻科技工具來做好萬全準備。（編輯：郭萍英）1090205