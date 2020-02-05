武漢肺炎快篩及疫苗研發 台灣生技界積極投入

（中央社記者韓婷婷台北5日電）武漢肺炎疫情爆發，各國積極投入疫苗、快篩及治療研發，台灣也積極參與，國光生醫宣布著手進行疫苗研發，亞諾法及生技中心也陸續啟動加速快篩及治療性藥品開發。

武漢肺炎疫情日趨嚴重，財團法人生物技術開發中心今天宣布，將運用已建置的檢測技術及抗體基因庫，啟動檢驗試劑及治療性藥品開發，期待能推出快篩診斷試劑，及治療性疫苗與抗體藥物。

亞諾法今天也宣布將加快中國大陸新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發。已與日本Cellspect簽署合作協議，將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體結合Cellspect的側流層析系統MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。

亞諾法表示，MSA檢測平台在日本具有公認的良好記錄，並且為應用於人類樣本定量而具經濟效益的即時檢測設備。側流層析檢測的形式，亦為現今流感病毒即時檢測的產業標準。

國光生醫也成立專案研發團隊，國光表示，疫苗小組已取得病毒基因，將根據基因設計可以用的疫苗，藉由過去建立的平台技術，進一步完成合成DNA，在拿到重組抗體後需測試綜合性效果、動物的保護安全性等，之後進行人體臨床試驗。

國光生醫表示，最花時間的是後續的臨床試驗，照正常程序最快要到明年初，遇到新型病毒出現，也要看疫情發展因應，像之前爆發SARS，疫苗還沒出來病毒就消失了。現階段可以做的就盡量做，希望建立起更多基礎架構後，因應未來如果有類似的新病毒出現時能更快因應。（編輯：黃國倫）1090205