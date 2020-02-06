美股道瓊大漲483點 台股短線震盪整理

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股道瓊指數大漲483點，台股5日小漲17點。法人表示，台股下檔半年線有撐，不過僅單隻腳繼續彈升有難度，短線震盪整理為主。

美股勁揚，主因美國就業數據傳出利多，以及市場押寶中國武漢肺炎疫情不會重創全球經濟成長。

道瓊工業指數終場上漲483.22點，或1.68%，收在29290.85點。標準普爾500指數上漲37.10點，或1.13%，收在3334.69點；那斯達克指數上漲40.71點，或0.43%，收在9508.68點。

台股加權指數5日終場收在11573.62點，上漲17.7點，漲幅0.15%，成交金額新台幣1569.64億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超47.89億元。

法人表示，台股連續2天反彈，在季線約11767點和半年線約11295點區間震盪，5日呈現價穩量縮格局，日KD技術指標交叉開口縮小，預期台股下檔半年線有撐，不過僅單隻腳繼續彈升有難度，短線震盪整理為主。

武漢肺炎疫情嚴峻，晶圓代工龍頭台積電表示，包括上海與南京廠均配合中國政府防疫法規，目前持續運作生產，其中南京廠預計10日全面復工，台積電第1季營運目標也沒有調整計畫。

鴻海今天下午受美林證券邀請參加電話會議，說明公司營運概況。外電報導鴻海集團下調今年營收成長預期到1%至3%，低於集團原先預期成長3%到5%，主要考量中國大陸冠狀病毒疫情的潛在影響。鴻海指出目前公司並未正式對外提供財測數字。

大立光自結1月合併營收新台幣41.10億元，月衰退19%，年成長22%。大立光表示，1月營收表現符合預期，但2月因部分客戶還沒有開工，動能將會較1月下滑。

面板大廠友達5日晚間宣布將以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華5%至30%股權。以5日收盤價換算，收購溢價率為21.1%。

氣動元件廠亞德客-KY決定中國子公司開工日延後到2月17日，預估2月因工作天數減少和疫情發展，營收將不如預期。（編輯：鄭雪文）1090206