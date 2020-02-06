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消息面激勵 新台幣早盤勁揚站上29字頭

最新更新：2020/02/06 10:33
美股走揚加上疫苗研發傳出好消息助攻，6日台灣上演股匯齊揚戲碼，新台幣開盤後強勢升值，攻上29字頭。（中央社檔案照片）
美股走揚加上疫苗研發傳出好消息助攻，6日台灣上演股匯齊揚戲碼，新台幣開盤後強勢升值，攻上29字頭。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北6日電）美股大漲，加上新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫苗開發有進展，振奮市場信心，消息面激勵之下，今天台灣股匯市開盤雙雙走揚，台股早盤大漲逾百點，新台幣更強勁走升，站上29字頭。

美國經濟數據屢屢寫下佳績，不只美國供應管理協會（ISM）甫公布的美國製造業採購經理人指數（PMI）重返擴張，就業數據也優於預期，美股連日走高，道瓊指數今天繼續勁揚，大漲483.22點。

此外，據媒體報導，武漢肺炎疫苗研發已有進展，有助於降低武漢肺炎疫情延燒帶來的不確定性。

外匯交易員表示，美股走揚加上疫苗研發傳出好消息助攻，今天台灣上演股匯齊揚戲碼，新台幣開盤後強勢升值，攻上29字頭，截至上午10時15分，新台幣兌美元匯率最高來到29.980元，勁揚1.72角；但市場存在許多不確定性，後續新台幣走勢仍待持續觀察。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.150元開盤，升0.2分，而後隨即彈升，一舉攻破30.100元、30元等整數關卡，開盤約2分鐘就站上29字頭，並持續於高檔盤旋。（編輯：楊凱翔）1090206

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