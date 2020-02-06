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美股勁揚疫情恐慌減緩 台股大漲逾百點

最新更新：2020/02/06 10:52

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股勁揚，激勵台股一度大漲134點，早盤維持上漲逾百點走勢。法人指出，市場對中國武漢肺炎疫情恐慌減緩，短期台股區間整理。

美股勁揚，主因美國就業數據傳出利多，以及市場押寶中國武漢肺炎疫情不會重創全球經濟成長。道瓊工業指數終場上漲483.22點，收在29290.85點。標準普爾500和那斯達克指數再創新高。

受美股大漲激勵，台股早盤開高走高，電子金融領軍，大盤最高來到11707.52點，大漲134點，站穩5日線約11534點之上，盤中仍維持上漲百點走勢。

到10點40分，台股加權指數來到11689點，上漲115點，漲幅0.9%，成交值來到新台幣737億元。電子股盤中上漲1%，金融股漲0.84%。

主要電子權值股漲多於跌，其中台積電盤中來到331元，上漲1.06%，鴻海盤中來到83.4元，上漲1.45%，股王大立光因中國延後復工恐影響2月營收表現，最低來到4725元，下跌2.1%。

日月光投控來到78.1元，上漲4.41%，聯發科來到383元，小漲0.52%。

被動元件族群國巨來到420元，上漲1.69%，華新科來到239元，上漲1.92%。

兆豐國際投顧指出，受美股創新高激勵，台股今天反彈，市場對於中國武漢肺炎疫情恐慌減緩，擔憂氣氛可望緩和，台股短線有機會繼續上漲，上檔在11777點附近可能遇壓，半年線約11305點仍有撐，仍需觀察武漢肺炎疫情後續發展，短期在11777點和半年線之間區間整理。

法人指出，台股已陸續出現回穩條件，指數下探可能性可望逐步降低，今天早盤新台幣兌美元匯率續強升，顯示外資轉為匯入，法人信心逐漸恢復，台股可望繼續回升。（編輯：鄭雪文）1090206

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