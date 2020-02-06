邑錡第1季傳統淡季 1月營收年減45.22%

（中央社記者韓婷婷台北6日電）縮時攝影機廠邑錡受到春節長假工作天數減少影響，1月營收新台幣3233萬元，月減11.18%，年減45.22%，連4個月呈現年減。

邑錡表示，1至2月為傳統出貨淡季，且去年同期旗下自有品牌OBM及ODM雙業務新產品訂單出貨墊高比較基期，使得1月營收較去年同期減少。

邑錡指出，積極提升Brinno品牌全球知名度，強化縮時攝影、數位電子貓眼等產品線、以及全球經銷體系整併等，目前1月全球活躍經銷商已達95個，目前訂單能見度高，將持續優化雙業務結構挹注未來營運動能。

邑錡表示，縮時攝影產品於歐、美地區建築工業應用保持良好銷售表現，新一代專業版建築應用套組已進入測試階段，並持續開拓商用、藝術創作領域新商機。

在ODM業務部份，邑錡指出，雖然美國教育相關客戶Vernier新產品上市計畫因公司策略調整遞延至第2季，但由於邑錡與客戶達8年長期合作基礎，且根據以往新產品訂單週期長達3至5年，對後續新產品上市需求仍具信心。另外，新開發客戶已進入研發階段，預計第3季開始陸續出貨。

邑錡指出，近期全球產業供應鏈面臨中國武漢肺炎疫情延長中國地區廠商復工計畫影響，邑錡銷售主力在美國及歐洲市場，分別占整體營收比重71%、15%，以自有品牌業務合作供應廠商主要於台灣地區，整體出貨不受影響。

展望第1季，邑錡指出，ODM業務將聚焦高附加價值利基市場客戶接單調整，自有品牌事業將推動區域性經銷代理整合，集中行銷資源提升品牌能見度。（編輯：鄭雪文）1090206