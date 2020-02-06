聯電策略奏效 美系外資維持加碼評等

（中央社記者吳家豪台北6日電）美系外資看好晶圓代工廠聯電聚焦成熟製程策略奏效，維持加碼評等與目標價18元；港系外資重申持有評等，目標價升到14.4元；日系外資擔憂28奈米侵蝕獲利，維持劣於大盤評等和目標價12.5元。

聯電股價今天開高0.3元，截至12時5分，盤中最高來到16.35元、漲幅約5.5%，成交量超過12.9萬張。

美系外資發布研究報告表示，聯電預估2020年第1季晶圓出貨將與去年第4季持平，產能利用率可達90%，代表武漢肺炎疫情未影響生產，客戶也未砍單；聯電聚焦成熟製程的策略正開始發揮效益，看好未來數年營收及獲利將改善，維持「加碼」投資評等與目標價18元。

港系外資觀察，聯電去年第4季營業費用較高，營業利益不如市場預期，但業外收入推升每股盈餘；聯電預估今年第1季出貨將與去年第4季持平，代表優於往年季節性水準，因此將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上調12%、4.8%至0.79元、1.52元，重申「持有」評等，目標價從12.5元升至14.4元。

日系外資指出，雖然聯電是智慧型手機多鏡頭趨勢的受惠者之一，但是28奈米營運及12吋晶圓廠三重富士通半導體收購案可能侵蝕聯電獲利，維持「劣於大盤」評等和目標價12.5元，在亞洲晶圓代工業較看好台積電。（編輯：鄭雪文）1090206