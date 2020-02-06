比讚被偽造指紋 深偽詐騙恐成Fintech資安隱憂

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）AI快速發展同時，輕易偽造他人聲音、影像，甚至指紋的「深偽技術」也跟著問世；安侯建業專家示警，若無妥善資安因應對策，高度仰賴生物辨識技術的各項新興金融科技（Fintech）服務恐隨之崩解。

安侯建業（KPMG台灣所）數位科技安全服務負責人謝昀澤指出，如今「有圖不再有真相」，近年出現一種透過以人工智慧（AI）技術進行的深度學習演算法，只要有足夠的分析素材，如演講影片、錄音，「深偽技術」即可做到在影片中將人「變聲」、「變臉」，連美國總統川普都曾是受害者。

謝昀澤表示，「深偽技術」（DeepFake）不但帶來假新聞問題，也將對金融科技（Fintech）發展帶來嚴峻的資安挑戰，如今線上支付等新興Fintech服務，高度仰賴生物辨識作為身分認證基礎，但當「深偽技術」技術可輕易偽造出另一人的指紋、聲音、影像時，恐使生物辨識結果變得完全無法信任。

謝昀澤說，國外有些名人，甚至已經不在鏡頭前比出「讚」或「耶」的手勢，避免指紋在高解析度影像中被擷取、複製；同時，全球利用深偽技術進行金融詐欺的實際案例不斷出現，隨AI快速發展，未來這樣的現象只會愈來愈普及。

謝昀澤指出，2020年同時是台灣開放銀行（openbanking）、純網銀及證券型代幣發行（STO）元年，為不讓「深偽技術」成為上述新興科技發展的資安隱憂，使用者及業者都應做好準備。

在使用者方面，謝昀澤提醒民眾，要懂得保護個人資訊，不要再把一切都放上網，並認知到如今有圖不再有真相，並採用多元身分證機制，例如生物辨識加上簡訊認證，降低遭深偽技術詐欺風險。

謝昀澤說，業者在擬定數位科技預算時，則千萬不能只投資在應用面上，必須同時投資於技術防護，才能為使用者提供安心使用的基礎。（編輯：郭無患）1090206