春節與武漢肺炎衝擊 台塑四寶1月總營收年減15.3%

（中央社記者潘羿菁台北6日電）受到春節干擾與武漢肺炎兩大衝擊，台塑四寶1月總營收新台幣1169.3億元，年減15.3%，不過較去年12月略成長0.1%，又以台塑化表現最好，月增1成、年減僅6%，其餘三寶年增率呈現兩位數衰退。

台塑化1月營收581.12億元，創8個月以來新高，年減6%、月增1成，為四寶當中唯一月成長。台塑化表示，1月平均日煉量51.4萬桶，比去年12月的46.6萬桶增加10.3%，加上受惠於需求轉強、供給吃緊讓上游原料行情回溫，帶動1月烯烴產品平均售價較去年12月每噸增加23美元。

若與去年同期相比，台塑化呈現價縮量漲格局，主要是今年1月國際油價比去年同期略漲，推升油品售價跟漲所致。

觀察年減幅度，台塑年減28.9%、台化28.8%最為慘烈，兩家營運表現與去年同期均呈現價量齊跌。

台塑1月營收138.58億元，較上月衰退11.4%，台塑表示，今、去年春節日期不同，工作天數影響導致月減，加上中國武漢肺炎疫情蔓延，運輸受阻，客戶至今尚未開工，讓聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）與聚乙烯（PE）合計銷售量比去年12月減少4.6萬噸。

此外，受到美中貿易戰、全球景氣成長趨緩，需求被抑制，加上同業新產能開出，拖累市場行情走弱，讓各產品價格跌幅相較於去年同期衰退約4%至34%。

台化1月營收226.48億元，同樣較上個月衰退7.1%，其中以寧波廠減少10.3億元為最多；台化指出，受到春節與大陸疫情物流受限影響，另外，大陸新產能投產也讓買氣下跌，僅只有丙酮因同業減產讓價格回溫，其餘產品價格皆低於去年同期，包括對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）等市況低迷，其中，PTA不符成本減產因應，另外，福懋出售福懋科股權，不再併入合併營收。

南亞1月營收為223.14億元，年減10.7%、月減6.8%；南亞表示，大陸因春節連假導致營收下滑，此外因武漢肺炎疫情擴散，大陸各生產基地所屬省份都發布了延後復工通知，許多原料供應商及客戶到目前都無法開工，運輸也受到影響。雖然部分產能在春節期間維持連續生產，不在延後復工的範圍內，但受限於上下游停工及運輸困難，使1月下旬起業績開始受到影響，影響數約18億元，影響減幅達22.9%。（編輯：張均懋）1090206