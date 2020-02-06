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宏達電1月營收4.8億元 月減約2成

最新更新：2020/02/06 16:05

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電1月自結合併營收達新台幣4.8億元，年減52.43%，月減約2成，主因為出貨量減少，以及適逢農曆年工作天數減少所致；宏達電今天股價上漲1.79%，收在34.2元。

宏達電今天公布1月自結合併營收4.8億元，年減52.43%，和去年12月營收6.1億元相比，月減21.3%，主因為出貨量減少，以及適逢農曆年工作天數減少所致。

由於整體智慧機市場仍相當競爭，宏達電近年雖積極耕耘VR產品，其貢獻還不足以彌補營收下滑缺口，整體營收規模較過去下滑。

宏達電持續在VR與AR領域耕耘，日前與台灣第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的服裝設計師江奕勳跨界合作，於巴黎舉行的2020巴黎時裝週上以HTC U19e大玩AR擴增實境體驗互動；宏達電並舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」，放眼未來的混合實境（Mixed Reality，MR）商機。

為搶進新年換機商機，宏達電自1月1日起至2月14日止，推出新年優惠，除性價比極高的HTC Desire 19s，還有配備較大容量128G的旗艦機款HTC U12+、HTC U19e與64GB的HTC Desire 19+。

此外，宏達電日前並公告，新型冠狀病毒肺炎對公司財務業務無重大影響，公司大陸子公司配合當地法令進行相關防疫措施。（編輯：張均懋）1090206

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