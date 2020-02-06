友達去年每股虧2元 疫情有助緩和供過於求

（中央社記者潘智義台北6日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，2019年需求疲弱，是2013年以來首見年度虧損情形；2020年則因同業面板廠減產、武漢肺炎停工緩和面板供過於求壓力。

友達今天公布2019年全年合併營收新台幣2687.9億元，較2018年減少12.6%。全年歸屬於母公司業主淨損為191.9億元，基本每股虧損為2元，為2013年首見虧損。

彭双浪在線上法人說明會指出，2019年是面板業挑戰的一年，市場需求疲弱，除電視、手機面板需求疲弱，車用面板需求甚至衰退，但中國大陸新增產能增加，且相當集中，面板產業面臨嚴峻的考驗，遭遇強烈逆風，面板價格下跌。

雖然南韓面板廠三星顯示器、樂金顯示器減產，甚至陸續關閉部分液晶面板（LCD）產能，又遇到武漢肺炎疫情，但他坦言，短期面板供過於求壓力緩和，有利價格上漲，但長期面板供過於求態勢未變。

他說，投資人關心新冠狀病毒（武漢肺炎）對產業的影響，因友達在蘇州、昆山、廈門有工廠，但在湖北武漢沒有產線；友達在中國工廠沒有停工，也就沒有復工問題。不過，春節假期延後復工，各地方政府人員運輸管制，對上游原物料生產有較大衝擊，友達將維持生產。

他認為，疫情不能在短時間獲較好控制，運輸及材料影響較大，未復工大部分省市下週復工，有多大衝擊，目前仍無法評估。（編輯：張均懋）1090206