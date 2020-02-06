友達前副董事長陳炫彬掌舵 奧暢雲攻軟硬整合

從電腦品牌廠宏碁獨立出來的軟硬設備整合商奧暢雲公司6日宣布啟動服務，主要股東包括奧暢雲董事長陳炫彬（中）、執行長劉厚儀（右）、共同創辦人施宣輝（左），目標鎖定人工智慧物聯網（AIoT）企業客戶。中央社記者吳家豪攝 109年2月6日

（中央社記者吳家豪台北6日電）從電腦品牌廠宏碁獨立出來的軟硬設備整合商奧暢雲今天宣布啟動服務，攜手面板廠友達前副董事長及執行長陳炫彬，搶攻AIoT整合商機，預計最快今年底至明年初啟動A輪募資。

奧暢雲公司（Allxon）成立於2019年10月，實收資本額新台幣1260萬元，主要股東包括奧暢雲董事長陳炫彬、執行長劉厚儀、共同創辦人施宣輝，目標鎖定人工智慧物聯網（AIoT）企業客戶，針對系統整合商、維運管理商、獨立軟硬體商提供開放式的智慧設備管理服務平台，採訂閱制收費，目前合作的公司超過10家。

陳炫彬說，這次投入創業，雖然投資金額不大，但是方向很清楚，未來與客戶合作有2大重點，包括商業模式、計價方式都要講清楚，注重「分潤」原則，讓奧暢雲和客戶都能獲得利潤，這與過去硬體廠商向供應商砍價的思維不同。

他說，以往做硬體要大量投資在設備等有形資產上，但奧暢雲最大的資產是人的腦筋，目前奧暢雲員工約25人，仍有擴編需求，未來希望打造50人以下的菁英部隊，讓每位員工扮演整合者的角色。

針對海外布局，陳炫彬指出，奧暢雲主要鎖定日本、美國、歐洲等市場，隨著業務逐步擴張，預計最快今年底至明年初將啟動A輪融資，會評估投資人長期對奧暢雲的技術或業務的價值。（編輯：郭萍英）1090206