數位存款帳戶爆發成長 開戶數衝破300萬

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）迎戰純網銀，國銀爭相開辦數位存款帳戶，金管會統計，累計至去年底開立戶數已攀升至338.4萬戶，年增1.24倍；台新Richart以179.3萬戶穩奪冠軍，永豐大戶DAWHO及一銀iLEO則快速竄起成黑馬。

金管會官員表示，國銀數位存款帳戶業務大約是從2016年第一季開辦，短短幾年至2019年底，開戶數就衝破300萬大關、達338.4萬戶，比起2018年底，年增達124%；快速成長主因推測與迎戰純網銀，以及因應消費者與銀行往來習慣改變等兩大理由有關。

從開戶數來看，累計至2019年底，台新銀行數位銀行Richart以179.3萬戶穩居冠軍，遠勝國泰世華數位帳戶KOKO的46.5萬戶，第3名為王道數位帳戶O-Bank，開戶數42.4萬戶，第4名為永豐數位帳戶大戶DAWHO、開戶數22.5萬戶，第5名為一銀數位帳戶iLEO、開戶數13.5萬戶。

對比2018年底排名，2019年台新Richart開戶數年增1.3倍，持續蟬聯冠軍，國泰世華則進步一名至第2名，開戶數年增89.21%，王道則退步一名至第3名，開戶數年增34.6%；2018年位居第4及第5的華南銀行數位帳戶SnY及兆豐MegaLite則掉出前5名，被永豐大戶DAWHO及一銀iLEO追過。

金管會統計，永豐大戶DAWHO去年6月中旬才開辦，短短半年至去年底，累計開戶數就達22.5萬戶，衝上第4名，一銀iLEO從2018年底至2019年底，開戶數由641戶大幅成長至13.5萬戶，一舉衝上第5名，為兩大黑馬。

另一方面，若以身分驗證方式來看，至去年底，以他行存款或既有信用卡客戶線上開立的第三類帳戶最多，約130.3萬戶，其次為透過自然人憑證線上開戶或線上填資料再臨櫃雙證件驗證的第一類帳戶，約104.4萬戶，自行存款帳戶於線上加開帳戶的第二類帳戶，開戶數則約103.7萬戶。（編輯：趙蔚蘭）1090206