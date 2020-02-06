主計總處看疫情 不至對物價產生太大影響

（中央社記者潘姿羽台北6日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩、酒精等防疫物資已經出現搶購潮，不過主計總處官員表示，疫情在控制範圍內，對物價的影響不至於太顯著，就目前跡象看，也沒有通縮疑慮。

主計總處今天公布物價概況，受到農曆春節的年節效應影響，1月消費者物價指數（CPI）年增率為1.85%，不含蔬果、能源的核心CPI年增率為1.33%。

近期新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，主計總處專門委員邱淑純以嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期的經驗為例指出，當初民眾因為恐慌，減少出入休閒娛樂場所、減少外食，因此對服務類價格影響較顯著；民國92年全年CPI年減0.28%，其中服務類年減0.56%，外食費年減1.13%。

邱淑純表示，92年外食費年減1.13%，是民國70年以來，唯一一次下跌的紀錄，除了因為民眾害怕受疫情影響，較少出門購買外食，店家為了攬客，也大力祭出各種優惠，使得當年度外食費罕見地下滑。

主計總處官員補充，SARS時期，疫情對物價確實造成負面影響，不過如今武漢肺炎的疫情沒那麼嚴重，口罩等防疫產品也有控管，目前看來，對物價的影響不至於太顯著。（編輯：郭萍英）1090206