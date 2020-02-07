陸降關稅美股創高 台股留意解套壓力

（中央社記者江明晏台北7日電）中國調降美國商品關稅，有助市場淡化武漢肺炎憂慮，激勵美股3大指數創高，台股6日大漲176.06點，收在11749.68點，投顧指出，短線季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價。

投資人擺脫武漢肺炎引發的憂慮，加上中國調降美國商品關稅獲得市場掌聲，華爾街股市3大指數今天全數締造新高。

歐洲股市今天收漲，主因也是中國調降對750億美元美國商品的加徵關稅，有助於抵銷武漢肺炎衝擊經濟所帶來的市場疑慮。

台股6日上漲176.06點，收在11749.68點，成交值新台幣1431.21億元。三大法人合計買超新台幣44.63億元，自營商買超0.09億元，投信賣超7.55億元，外資及陸資買超52.09億元。

美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）示警，中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情對手機產業構成潛在威脅，手機製造和銷售都可能受到衝擊。

鴻海表示，中國大陸各主要廠區10日復工目標不變，集團已啟動出差管制，嚴格管制必要人力赴中國大陸出差。台泥發布重大訊息指出，考慮到員工生命安全與健康，台泥中國大陸部分工廠擬停工，並延後至2月16日再開工。

中央流行疫情指揮中心6日下午與晚間分別宣布，國內新增2例具武漢旅遊史、及3例分別曾在港澳轉機旅遊的新型冠狀病毒肺炎病例；台灣確診個案達16人，其中1人已出院。

日盛投顧指出，台股年後因武漢疫情造成崩跌，所幸美股持續創新高帶動反彈，不過就技術面而言，短線季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價，選股方向可留意遊戲、記憶體、被動元件、CIS、工具機。（編輯：鄭雪文）1090207