憂心武漢肺炎疫情升溫 台股跌逾百點守11600大關

（中央社記者江明晏台北7日電）市場擔憂武漢肺炎疫情升溫，亞股弱勢整理，台股今天終場下跌136.87點，暫守5日線與11600點整數大關，但週線收紅，上漲約117點。

中國調降美國商品關稅獲市場掌聲，華爾街股市3大指數全數締造新高，歐洲股市也收漲，日韓港陸等亞股均呈現弱勢。

台股加權股價指數今天終場下跌136.87點，收在11612.81點，跌幅1.16%，成交值新台幣1286.18億元，暫守5日線11569點附近與11600點大關，週線收紅，上漲117.71點

權值股今天普遍下跌，晶圓代工廠台積電下跌4.5元，收328元，跌幅1.35%。大立光收4755元，下跌90元，跌幅1.86%。鴻海下跌0.7元，收82.9元，跌幅0.84%。

市場對武漢肺炎疫情擔憂再起，生技防疫概念股多檔亮燈漲停，不織布大廠康那香收漲停18.45元，南六收漲停166.5元、毛寶收漲停21.05元、亞諾法收漲停32.45元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，指數碰上季線11770點附近反壓區，近幾日反彈都沒有帶量，短線遭逢壓力，但5日線附近有支撐，若近期沒有跌破，還有機會反攻季線，建議觀察以台灣內需型、有基本面支撐或是廠區在非中國的個股。（編輯：楊玫寧）1090207

開低走低 台股跌136.87點

（中央社台北7日電）台北股市今天開低走低，收盤跌136.87點，為11612.81點，跌幅1.16%，成交金額新台幣1286.18億元。

加權指數開盤為11712.71點，盤中最高11712.71點，最低11592.09點；不含金融股指數9798.26點，跌123.79點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.96%、食品股跌0.85%、塑化股跌0.66%、紡織股跌1.67%、機電股跌1.37%、造紙股漲3.25%、營建股跌1.14%、金融股跌0.65%。

委買張數1322萬1530張，委賣張數699萬131張，成交張數465萬6093張。

收盤時上漲107家，下跌794家，持平54家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、友達、富邦VIX、聯電。

漲幅前5名個股為亞諾法、毛寶、南六、恆大、康那香。

跌幅前5名個股為銘旺科、本盟、勤誠 、愛普、世芯-KY。1090207