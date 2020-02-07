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日月光投控去年每股賺3.96元 EMS營收創新高

最新更新：2020/02/07 14:40

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）日月光投控去年第4季獲利新台幣63.83億元，季增11%、年增17%，去年第4季每股基本純益1.5元，去年全年獲利168.5億元，每股稅後基本純益3.96元，去年電子代工服務（EMS）營收創新高。

日月光投控去年第4季合併營收1160.23億元，較去年第3季1175.57億元微減1.3%，比前年同期1140.28億元微增1.7%。法人指去年第4季業績符合預期。

去年第4季合併毛利率17.1%，較去年第3季16.3%微增0.8個百分點，比前年同期16.4%微增0.7個百分點，去年第4季合併營業利益87.05億元，合併營益率7.5%，較去年第3季7.1%微增0.4個百分點，比前年同期7.5%持平。

去年第4季歸屬母公司業主淨利63.83億元，較去年第3季57.34億元增加11%，比前年同期54.47億元增加17%，去年第4季每股稅後純益（EPS）1.5元，較去年第3季EPS 1.35元和前年同期EPS 1.28元略佳。

累計日月光投控去年全年合併營收4131.82億元，較前年3972.61億元成長4%。

去年合併毛利率15.6%，合併營業利益235.26億元，合併營益率5.7%。日月光投控去年全年歸屬母公司業主淨利168.5億元，每股稅後基本純益3.96元。

日月光投控表示，去年電子代工服務（EMS）營收達到歷史新高到54億美元，另外測試營收年成長7%達到14億美元，集團的系統級封裝（SiP）年成長13%達到25億美元，其中新系統級封裝產品營收可到2.3億美元。另外扇出型封裝年成長達7成，達到成長超過5000萬美元的目標。

公司指出，日月光半導體與矽品之間合組投控，目前仍在中國反壟斷機構審議中，最後待相關機構核准通過。（編輯：張均懋）1090207

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