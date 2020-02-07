武漢肺炎干擾首季出口 看好全年基本面表現

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）受春節因素影響，1月出口年減7.6%，中止「連二紅」，財政部表示，經季節調整後，年增率為2.6%，仍延續止穩回揚態勢，出口基本面良好，看好全年表現，惟武漢肺炎疫情發展難料，恐干擾第1季出口步調。

財政部今天公布1月海關進出口貿易初步統計，出口250.7億美元，年減7.6%，進口216.1億美元，年減17.7%，出、進口相抵，1月出超為34.6億美元，年增25.8億美元。

財政部統計處處長蔡美娜說，今年農曆春節落在1月，工作天數較去年同月減少6天，加上進入產業淡季，以及市場對傳統貨品需求依舊疲弱，使進、出口年增率雙雙滑落；不過，經季節調整、排除工作天因素後，出口年增2.6%，連3個月正成長。

蔡美娜補充，若觀察從元旦至1月22日、春節放假以前，出口與去年同期比較仍年增4%，顯示不考慮春節因素，出口仍延續去年第4季以來止穩回揚態勢。

1月11類主要出口貨品受春節因素干擾，大多呈現衰退，其中基本金屬、塑橡膠、機械、礦產品等傳統類貨品，加上受市場需求疲弱、國際激烈競爭等因素衝擊，均年減1至2成；不過，電子零組件出口仍一支獨秀，1月出口90.1億美元，創歷年同月新高，年增2.9%，已連9個月成長。

進口方面，受春節因素，廠商採購原料態度仍趨審慎及消費品買氣轉淡影響，農工原料及消費品進口均衰退2成左右；不過，資本設備進口表現持續亮眼，1月進口值39.9億美元，創歷年同月新高，反映半導體廠商仍積極投資布局。

展望後勢，蔡美娜分析，美中貿易戰不確定性降低，有利刺激終端需求，加上5G通訊、人工智慧等新興商機持續拓展，台商產能回流趨勢持續，使今年出口基本面優於去年；但中國武漢肺炎疫情爆發，帶來難以預料的新變數，勢必干擾第1季出口步調。

蔡美娜說，不過，根據SARS經驗，出口受疫情等非經濟因素影響，雖會有短暫幾個月表現不好，但之後就會回歸基本面，且會因為市場需求延後反映而表現上衝。

至於2月單月出口年增率，蔡美娜表示，預估難度非常高，武漢肺炎疫情對各產業影響不一，中國10日各省份是否能陸續恢復開工仍不明朗，但因去年2月有9天春節連假，工作天數相當少，基期很低，預估今年2月出口可能年增15%至24%。

蔡美娜說，中國大陸為此次核心疫區，台灣對中國與香港出口占整體的4成，其中電子零組件出口更是關係密切，對中國出口占整體比重達5成，截至今年1月，也已連9個月正成長，會密切關注後續出口動能變化。（編輯：張均懋）1090207