武漢肺炎疫情不確定性籠罩 新台幣貶4.4分

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣股匯市過去幾個交易日表現不錯，但武漢疫情陰影籠罩下，隨著中國2月10日開工在即，不確定性氛圍再度籠罩市場，今天股匯齊跌，新台幣兌美元收盤收30.126元，貶4.4分。

亞股今天弱勢整理，台股加權股價指數終場下跌136.87點，收在11612.81點，跌幅1.16%；新台幣兌美元以30.15元開盤後，盤中交易區間不大，最高30.07元、最低30.15元，由於交投並不熱絡，台北及元太外匯市場總成交量僅11.91億美元。

外匯交易員表示，前幾日因美國經濟數據轉佳，激勵美股大漲，加上武漢肺炎疫苗研發有進展，亞洲股匯市呈現反彈走勢，不過中國多地將於2月10日開工，疫情會不會再次擴大、是否會有更多企業受到衝擊，這些都成為市場擔憂的不確定性，部分投資人因而選擇獲利了結，今天股匯市雙雙走弱。

外匯交易員指出，這幾天股匯市起伏不定，主要還是跟著消息面波動，在市場充滿不確定性的情況下，近日匯市應續呈震盪格局。（編輯：趙蔚蘭）1090207