更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖
國際

鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

武漢肺炎疫情不確定性籠罩 新台幣貶4.4分

最新更新：2020/02/07 18:37
新台幣兌美元7日收盤收30.126元，貶4.4分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元7日收盤收30.126元，貶4.4分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣股匯市過去幾個交易日表現不錯，但武漢疫情陰影籠罩下，隨著中國2月10日開工在即，不確定性氛圍再度籠罩市場，今天股匯齊跌，新台幣兌美元收盤收30.126元，貶4.4分。

亞股今天弱勢整理，台股加權股價指數終場下跌136.87點，收在11612.81點，跌幅1.16%；新台幣兌美元以30.15元開盤後，盤中交易區間不大，最高30.07元、最低30.15元，由於交投並不熱絡，台北及元太外匯市場總成交量僅11.91億美元。

外匯交易員表示，前幾日因美國經濟數據轉佳，激勵美股大漲，加上武漢肺炎疫苗研發有進展，亞洲股匯市呈現反彈走勢，不過中國多地將於2月10日開工，疫情會不會再次擴大、是否會有更多企業受到衝擊，這些都成為市場擔憂的不確定性，部分投資人因而選擇獲利了結，今天股匯市雙雙走弱。

外匯交易員指出，這幾天股匯市起伏不定，主要還是跟著消息面波動，在市場充滿不確定性的情況下，近日匯市應續呈震盪格局。（編輯：趙蔚蘭）1090207

延伸閱讀
憂心武漢肺炎疫情升溫 台股跌逾百點守11600大關新台幣升7分 收30.082元年前交易平淡與外資匯出 新台幣略貶3.8分外資匯出 新台幣小貶0.5分
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報