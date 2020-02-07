鴻海與裕隆合資公司 推動汽車整車研發設計

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海今天宣布與裕隆簽署合作協議，雙方將設立合資公司，資本總額新台幣155.76億元，鴻海占股51%，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海去年宣示電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向，不斷朝向EV電動車領域展開深度布局，本次攜手裕隆，是鴻海繼1月與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作電動車領域後，今年宣布的第二家合作大廠。

鴻海今天宣布與裕隆簽署合作協議，未來將設立合資公司，資本總額155.76億元，鴻海以現金出資79.44億元，占股51%、裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，占股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海指出，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務。

鴻海表示，過去45年來，透過集團化經營，在全球產業鏈中，建構出IDM創新營運模式，未來結合華創車電的整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨。鴻海希望運用過去在資通訊產業的成功經驗，為汽車產業打造新的IDM營運模式。

裕隆集團表示，集團具有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並已投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業發展趨勢的研發資源與技術。去年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向。

裕隆指出，雙方將以互補優勢抓住EV電動車市場的潛在商機，未來也廣邀供應鏈加入合作，為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

新公司將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供資通訊產業供應管理營運與人才，裕隆以華創車電的研發工程團隊為主，此次合作代表著兩個集團轉型升級的雙引擎正式啟動。（編輯：張均懋）1090207