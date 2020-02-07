市場關注武漢肺炎疫情 亞股結束一週漲勢多收黑

（中央社香港7日綜合外電報導）投資人獲利了結並持續評估2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情發展之際，亞洲各國股市今天收盤大多下跌，中止一週以來的漲勢。

亞洲股市上週湧現賣壓潮，但之後美國經濟數據強勁、中國政府注入財政支援，加上各大企業公布財報總體表現健全，諸多消息都提供股市迫切需要的激勵。同時，各界預期武漢肺炎疫情對全球經濟的影響有限。

中國昨天決定調降對750億美元美國商品加徵的關稅，作為緩和中美貿易關係所作努力的一環，這項決定也有助提振投資人信心。

觀察人士指出，中國第一季經濟成長將受到武漢肺炎疫情衝擊，但隨後就會反彈，就像當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情穩定後的情況一樣。武漢肺炎已在中國造成超過600人死亡，另有3萬多起確診病例。

交易商在週末前退居守勢，香港恆生指數今天下跌89.43點或0.33%，收27404.27點。東京股市日經225指數小跌45.61點或0.19%，收23827.98點。

新加坡股市下挫1.55%。台北股市下挫1.16%。首爾股市下跌0.72%。雪梨股市小跌0.38%。

但中國大陸股市連續第4個交易日收紅，上海綜合指數在春節後的首個交易日收盤重挫近8%，而後逐漸站穩腳步，今天終場上漲9.45點或0.33%，收2875.96點。深圳綜合指數上揚8.93點或0.52%，收1736.17點。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090207