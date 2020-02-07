台股週線上漲117.71點 投顧：不確定因素仍多

（中央社記者潘智義台北7日電）雖然台股今天下跌136.87點，但週線仍上漲117.71點，投顧認為，武漢肺炎疫情衝擊台股，短期不確定因素仍多，最慘的情況已過，若逢拉回可以考慮找買點。

台股今天收在11612.81點，下跌136.87點，成交值新台幣1289.71億元。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股上週已反映武漢肺炎疫情大跌，雖然本週一陸股大跌，台股仍開低走高，但隨著日前搭載感染武漢肺炎香港男性的鑽石公主號遊輪停泊橫濱港，船上遊客確診病例增加，台股今天又再大跌百點，但最慘的狀況已過，若台股再拉回，可以找尋買點。

陳冠升認為，雖然台商在中國大陸工廠延遲開工，工作天數減少，但對獲利影響不至超過10%，另外，受惠武漢肺炎疫情的個股則是短線資金避風港，長線仍以5G、人工智慧（AI）、雲端、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療股較看好。

新光投信董事長劉坤錫指出，從跌勢來看，台股因武漢肺炎近期重挫，算是跌得夠深，但從時間上來看，受疫情拖累恐怕仍要持續一段時間，只要有個別利空消息傳出，台股還是會再跌。

劉坤錫說，短線台股漲漲跌跌，若投資人對個股掌握度不高，不妨先觀望，在疫情不確定情況下，可先觀察國際金融市場指標，如美債殖利率、國際黃金價格、石油價格，甚至恐慌指數。

台灣證券交易所統計，今天全體上市公司市值35兆2598.93億元，較上週五市值34兆9033.47億元增加3565.46億元，增幅約1.02%。

產業別指數方面，本週漲幅以造紙類指數上漲3.93%最大，跌幅以觀光類指數下跌2.73%為最大，未含金融類指數上漲92.08點，漲幅約為0.95%，未含電子類指數上漲59.96點，漲幅約為0.41%，未含金融電子類指數下跌12.8點，跌幅約為0.11%。

本週集中交易市場總成交金額為7782.04億元，全體上市股票成交金額6973.72億元，股票成交量週轉率為1.91%，各產業上市股票交易成交金額前3名依為半導體類1942.09億元、電子零組件類1315.92億元、光電類886.66億元。

累計今年年初開盤迄今共20個交易日，集中市場總成交金額3兆1354.14億元，市場日平均成交金額為1567.71億元，股票成交量週轉率為7.07%，股票日平均成交量周轉率為0.35%。（編輯：張均懋）1090207