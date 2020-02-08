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外國人才專法上路2年 就業金卡核發達584張

最新更新：2020/02/08 10:04

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）外國人才專法上路2週年，國發會表示，就業金卡核發成效佳，國發會至1月30日已核發584張，其中，獲核卡工作者以經濟領域人數最多，占總核發數的55%。

為了積極延攬各界人才，「外國專業人才延攬及僱用法」自107年2月8日正式施行，放寬限制且提供外籍專業人士留台誘因，上路至今已經滿2週年。國發會今天發布新聞稿指出，其中，就業金卡核發成效顯著，截至今年1月30日，核發就業金卡584張，以專長領域別分析，以經濟領域人數為最多318人，占總核發數55%。

國發會說明，就業金卡是提供外國特定專業人才開放式的個人工作許可，持卡者不會受限於單一雇主聘僱，在台灣工作更便利、自由且更有彈性。

觀察核發類別，以經濟領域最多，占總核發數55%，其次依序為科技領域18%、文化領域11%、金融領域8%、教育領域7%；國別來看，美國籍占總核發數的23%，香港以15%居次，依序為英國8%、馬來西亞6%、丹麥6%以及新加坡4%，還有韓、德、法、日等多國人士。

國發會說，為了強化就業金卡辨識度及防偽功能，就業金卡從今天起正式改版，新版就業金卡沿用原卡片設計，顏色修正為玫瑰金，卡面領域專長欄位新增英文文字，強化識別外國人才專業領域。（編輯：鄭雪文）1090208

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