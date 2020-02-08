武漢肺炎疫情未減 鴻海配合陸方要求暫緩復工

「日經亞洲評論」報導，由於2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，中國當局不同意鴻海的深圳工廠在2月10日復工。圖為富士康鄭州廠區。（中新社提供）

（中央社台北/香港8日綜合外電報導）「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，由於2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，中國當局不同意鴻海的深圳工廠在2月10日復工。

此舉將使得蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）與華為（Huawei）等全球電子企業供應鏈的中斷更為雪上加霜。

鴻海是全球最大的iPhone組裝代工廠，華為智慧型手機與亞馬遜電子書載具Kindle及智慧型音箱Echo都由鴻海集團代工。

4名知情人士告訴日經亞洲評論，深圳市的公衛專家告知鴻海公司，經實地檢查後，鴻海在當地的廠房面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此不宜復工。

對此，鴻海集團發布5點聲明回應。第一，員工是鴻海集團最寶貴的資產，員工的健康是集團多年來一直列為經營的最高指導原則；鴻海集團在此次疫情剛發生時就已經成立了防疫指揮中心，在這段期間各集團主管無時無刻不在專注疫情的發展，並執行動態管制。

第二，鴻海集團在全世界的工廠，包括在大陸的所有工廠，都一直全力配合當地政府開展防疫工作，並在各地政府的指導及同意下，做好復工前的安全準備工作。

第三，依照集團政策，鴻海一向不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論。

第四，鴻海各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。

第五，鴻海集團迄今尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

根據鴻海年報，集團在鄭州的相關企業包括河南富馳科技、河南裕展精密科技、富金機網絡科技（河南）、富泰華精密電子（鄭州）、富鼎精密工業（鄭州）、福士瑞精密工業（鄭州）、鄭州市富連網電子科技、鴻富勝精密電子（鄭州）、鴻富錦精密電子（鄭州）、鄭州市捷達世信息技術服務等。

若從員工人數來看，根據年報資料，河南裕展精密科技2018年加入社保員工達3.58萬人，富泰華精密電子（鄭州）同期社保人數達2.35萬人。富鼎精密工業（鄭州）社保人數2670人，鴻富勝精密電子（鄭州）社保人數849人，鴻富錦精密電子（鄭州）社保人數達13.12萬人。（編輯：張均懋、曹宇帆、陳彥鈞）1090208