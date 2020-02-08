台灣重回美國十大貿易夥伴 ICT輸美成長最多

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）台灣去年重返美國前10大貿易夥伴，台對美出口成長也達雙位數。經濟部說明，主要受惠於台美關係升溫、台商回流以及轉單效應，又以出口ICT（資通訊）產品成長最多。

美國在台協會（AIT）今天在臉書貼文指出，美台貿易額自2019年以來增長了12.5%，台灣重回美國第10大貿易夥伴，且在半導體製造設備強勁出口帶動下，美國對台灣出口增加3%以上。

經濟部表示，台灣2019年第一大貿易夥伴為中國，美國排名第2，貿易金額為810億美元，占台灣整體貿易金額比重達14%，相較2018年成長約2個百分點。

進一步觀察進出口數據，台灣2019年對美出口金額為462.69億美元，年增率達17.16%；台灣2019年對美進口金額為348.16億美元，成長5.16%。

經濟部國貿局副局長劉威廉說明，台美關係升溫，加上美中貿易摩擦，造成台商回流設廠以及受惠於轉單效應，是台美雙方貿易額增長關鍵因素，台灣輸美產品以資通及視聽產品出口額達151億美元，年增率達59%，為所有類別中成長最高者。

他表示，相較於中國採取保護政策，台灣是自由、法治且開放的市場。近年吸引多家美商加碼投資台灣，包含Google、思科、美光、微軟等均在台設研發或創新中心，有助台灣強化研發能量，並且提升台灣記憶體、半導體供應鏈地位。

值得注意的是，AIT貼文中特別提及台灣芭樂以及蘭花。在政府多年推動下，台灣首批芭樂終於在今年1月運抵美國。劉威廉說，農產品為台灣強項，雖然，農產品出口額遠不及半導體產品。不過，美國僑胞能在異鄉買到台灣芭樂、蘭花，一解鄉愁，也讓農產品輸美更具意義。

工商界多次疾呼台美之間應簽訂自由貿易協定（FTA），劉威廉表示，簽訂台美貿易協定是長期目標，政府也竭力推動。台美關係近期升溫，像是美國聯邦眾議院有161位眾議員、超過1/3席次，呼籲啟動美台雙邊貿易協定（BTA）談判，對台美簽署貿易協定都是正面消息。

劉威廉說，台灣將持續推動相關工作，也爭取美國商界支持。不過，實際促成時機，還是得依大環境而定。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）官網，自2004年至2019年間，台灣在美國貿易夥伴排名落在8名至12名間，2004、2005年時曾位居第8，2008年時曾退至12名；台灣在2019年為美國第10大貿易夥伴。（編輯：張均懋）1090208