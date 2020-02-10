日月光投控今年獲利看增48% 衝歷史新高

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）日月光投控今年系統級封裝和測試業績看增，整體獲利看佳；法人估投控今年業績可望年增12%以上，獲利看增47%到48%，衝投控成立以來新高。

展望今年，日月光投控表示，今年系統級封裝（SiP）和測試業績表現可望持續成長，IC封測及材料營收也可望明顯成長，業績目標逐季成長。日月光投控對今年營運樂觀看待。

觀察在中國大陸營運布局，日月光投控指出，其中IC封測材料大約有15%營收比重位於中國大陸，另外，電子代工服務（EMS）一半營收比重來自中國大陸。

展望今年資本支出，日月光投控表示，持續投入資本支出，主要以IC封裝和EMS為主。法人預估，今年日月光投控資本支出規模大約與去年相當，測試占資本支出比重將從去年的44%降到約3成出頭。

展望今年營運，法人預估，日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元，今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立以來新高。

展望第1季營運，法人預估，日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平，電子代工服務業績季減幅度不到30%。第1季投控業績逼近1005億元，較去年第4季季減15%以上。（編輯：楊玫寧）1090210