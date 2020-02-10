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光隆精密-KY估3月上市 深耕北美前進歐洲市場

最新更新：2020/02/10 11:20

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）法人預估，光隆精密-KY將於3月上旬上市。光隆精密-KY汽車零配件業績占比約7成多，去年前3季每股稅後純益2.64元，攻入北美市場外，也開始布局歐洲市場及提升中國大陸市占率。

根據光隆精密-KY公開說明書，光隆精密-KY在中國福州設有生產據點，在台灣台中和美國設有子公司，主要生產銷售商用車引擎系統節能減排零件、氣壓盤式制動卡鉗、剎車片背板、支架、芯軸等汽車零配件，以及風電剎車系統零件。

從市場結構來看，去年前3季美洲市場占比47.7%、亞洲市場占比39.2%、其他占比13%，在北美市場外，光隆精密-KY也布局歐洲市場及提升中國大陸市占率。

從營收比重來看，光隆精密-KY去年前3季汽車零件占比約73.7%，綠能零件占比約7.2%，其他占比約18.9%。

從光隆精密-KY股東結構來看，和大集團旗下高鋒也列名前10大股東，持股比重約5.61%。

從同業來看，法人指出光隆精密-KY主要競爭同業包括倉佑、永新-KY、宇隆、飛龍汽車部件、廣東鴻圖科技等。

從客戶來看，法人指出，光隆精密-KY主要客戶包括柴油引擎供應商Cummins、汽車零件供應商Continental、煞車系統廠Haldex及Volvo等，產品並在2016年取得中國浙江銀輪認證，於同年量產出貨正式進軍中國大陸商用車市場。

光隆精密-KY切入柴油引擎鑄鐵部品，EGR柴油引擎廢氣再循環部品與中國一階EGR系統供應廠合作，供應EGR系統中的鑄鐵和鑄鋁零件；光隆精密-KY也有布局電氣機械制動器（EMB）電子煞車部件。

光隆精密-KY去年前3季合併營收新台幣8.12億元，合併毛利率26.4%，合併營業利益1.01億元，合併營益率12.4%，去年前3季稅後淨利7918萬元，每股稅後純益2.64元。（編輯：楊凱翔）1090210

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