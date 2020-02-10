更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質
娛樂

圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

權值股尾盤急拉 台股收跌38點

最新更新：2020/02/10 14:21

（中央社記者吳家豪台北10日電）斷鏈恐慌促使台股今天早盤急殺近190點，隨著低接買盤進場，電金權值股尾盤急拉，拉抬指數約33點，終場下跌38.74點；法人預期，台股指數將維持橫向整理格局。

台股加權指數今天最低來到11423.34點、下跌189.47點，盤中權值股逐步回穩，包含台積電、鴻海、友達、群創等買單挹注下，指數終場收在11574.07點，下跌38.74點，跌幅0.33%，成交值新台幣1307.89億元。電子股跌0.37%，金融股跌0.16%。

路透社報導，中國已同意鴻海鄭州廠復工，目前鴻海仍在積極爭取深圳廠復工。今天鴻海股價跳空開低，盤中最低來到78.9元，終場下跌1.09%，收在82元。

股王大立光開低走高，尾盤急拉收在4750元，下跌0.11%；台積電同樣拉尾盤，終場下跌0.15%，收在327.5元。

手機晶片廠聯發科法人說明會對2020年營運釋出正面訊息，但面臨武漢肺炎疫情變數，股價開低走高再翻黑，收380元，下跌0.26%。

比特幣報價突破1萬美元關卡，概念股撼訊、青雲、麗臺攻上漲停，收在59.5元、31元、10.85元。

國泰證期分析，武漢肺炎疫情主要集中在亞洲，因此美股影響相對有限，加上財報與經濟數據多優於預期，美股有望維持相對強勢；但疫情壟罩之下，台股無法跟上美股腳步，反彈後即會見到上檔賣壓，因此在全球疫情未受到控制前，仍應避免在反彈時追高，預期台股指數將維持橫向整理格局。（編輯：鄭雪文）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報