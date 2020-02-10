權值股尾盤急拉 台股收跌38點

（中央社記者吳家豪台北10日電）斷鏈恐慌促使台股今天早盤急殺近190點，隨著低接買盤進場，電金權值股尾盤急拉，拉抬指數約33點，終場下跌38.74點；法人預期，台股指數將維持橫向整理格局。

台股加權指數今天最低來到11423.34點、下跌189.47點，盤中權值股逐步回穩，包含台積電、鴻海、友達、群創等買單挹注下，指數終場收在11574.07點，下跌38.74點，跌幅0.33%，成交值新台幣1307.89億元。電子股跌0.37%，金融股跌0.16%。

路透社報導，中國已同意鴻海鄭州廠復工，目前鴻海仍在積極爭取深圳廠復工。今天鴻海股價跳空開低，盤中最低來到78.9元，終場下跌1.09%，收在82元。

股王大立光開低走高，尾盤急拉收在4750元，下跌0.11%；台積電同樣拉尾盤，終場下跌0.15%，收在327.5元。

手機晶片廠聯發科法人說明會對2020年營運釋出正面訊息，但面臨武漢肺炎疫情變數，股價開低走高再翻黑，收380元，下跌0.26%。

比特幣報價突破1萬美元關卡，概念股撼訊、青雲、麗臺攻上漲停，收在59.5元、31元、10.85元。

國泰證期分析，武漢肺炎疫情主要集中在亞洲，因此美股影響相對有限，加上財報與經濟數據多優於預期，美股有望維持相對強勢；但疫情壟罩之下，台股無法跟上美股腳步，反彈後即會見到上檔賣壓，因此在全球疫情未受到控制前，仍應避免在反彈時追高，預期台股指數將維持橫向整理格局。（編輯：鄭雪文）1090210