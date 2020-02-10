日月光投控1月營收月減19% 今年獲利可期

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）日月光投控自結1月合併營收新台幣313.37億元，較去年12月387.82億元減少19.2%，比去年同期330.56億元下滑5.2%。法人預估，今年業績可望逐季成長，獲利看增48%衝高可期。

其中，1月日月光投控在IC封裝測試及材料營收218.77億元，較去年12月234.16億元減少6.6%，比去年同期186.11億元增加17.5%。

展望今年，日月光投控表示，今年系統級封裝（SiP）和測試業績表現可望持續成長，今年IC封測及材料營收也可望明顯成長，今年業績目標逐季成長。日月光投控對今年營運樂觀看待。

展望今年營運，法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立來新高。

展望第1季營運，法人預估，日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平，電子代工服務（EMS）業績季減幅度不到30%。第1季投控業績逼近1005億元，較去年第4季季減15%以上。（編輯：蘇志宗）1090210