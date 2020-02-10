更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
空氣品質／明起部分區域可能出現紅色警示 預計13日好轉
首頁 / 證券

日月光投控1月營收月減19% 今年獲利可期

最新更新：2020/02/10 16:27

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）日月光投控自結1月合併營收新台幣313.37億元，較去年12月387.82億元減少19.2%，比去年同期330.56億元下滑5.2%。法人預估，今年業績可望逐季成長，獲利看增48%衝高可期。

其中，1月日月光投控在IC封裝測試及材料營收218.77億元，較去年12月234.16億元減少6.6%，比去年同期186.11億元增加17.5%。

展望今年，日月光投控表示，今年系統級封裝（SiP）和測試業績表現可望持續成長，今年IC封測及材料營收也可望明顯成長，今年業績目標逐季成長。日月光投控對今年營運樂觀看待。

展望今年營運，法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立來新高。

展望第1季營運，法人預估，日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平，電子代工服務（EMS）業績季減幅度不到30%。第1季投控業績逼近1005億元，較去年第4季季減15%以上。（編輯：蘇志宗）1090210

延伸閱讀
半導體產業鏈永續創新 日月光投控分享經驗日月光投控第4季業績看增 股價衝17個月高點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報