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投信減碼海外投資 推動新台幣逆勢升值2.4分

最新更新：2020/02/10 17:22

（中央社記者潘姿羽台北10日電）武漢肺炎疫情延燒，對產業及金融市場帶來負面影響，不過投信基於獲利了結考量，減碼海外投資部位，資金匯回台灣後，反而推動新台幣朝升值方向邁進，新台幣兌美元今天收30.102元，升2.4分。

中國各地工廠原定今日開工，但因疫情持續擴大，許多大廠延後復工日期，市場憂心供應鏈恐有斷鏈危機，台股開盤急殺，盤中一度大跌189.47點；台北外匯市場新台幣兌美元匯率則以30.230元開盤，重貶1.04角，最低來到30.235元。

不過，路透社引述未具名的知情消息來源指出，鴻海已接獲中國政府批准，同意在鄭州的工廠復工；消息一出，市場信心回籠，台股跌幅迅速收斂，新台幣兌美元也貶轉升。

鴻海鄭州廠復工消息有助於穩定市場信心，另一方面，外匯交易員指出，武漢肺炎對股匯市是負面影響，但不少投信決定獲利了結，減碼海外投資部位，資金匯回後反而推動新台幣走升，新台幣兌美元今天盤中最高來到30.03元，升值9.6分，終場則以30.102元作收。

外匯交易員總結，疫情衝擊之下，匯市交投仍顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.89億美元；雖然外資賣超台股，但匯出的量並不顯著，推測外資仍在觀望，後續疫情發展以及中國各地工廠的產能恢復情況，仍是重點觀察指標。（編輯：黃國倫）1090210

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