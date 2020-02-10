水泥雙雄元月營收出爐 台泥亞泥年減逾兩成

（中央社記者潘羿菁台北10日電）水泥雙雄今天公告元月營收，受到春節工作天數減少影響，台泥、亞泥1月營收均創下去年3月以來新低，年減逾兩成，展望未來，法人預期，1月受農曆年節影響，2月則是受到武漢肺炎影響，預料營運數字不佳。

台泥1月營收為新台幣75.02億元，跌破百億元大關，年減20.1%，也較上個月衰退39.3%，為去年3月以來新低水準，台泥表示，去年春節落在2月，今年則是1月下旬，在比較基期不同情況，年減月減幅度均擴大。

亞泥1月營收52.10億元，較去年同期衰退34.1%，月減35.8%，同樣是去年3月以來最低水位，顯然台泥、亞泥元月營收表現受到農曆春節干擾因素程度大。

由於台泥、亞泥主力市場為中國大陸，目前大陸深受武漢肺炎疫情影響，台泥日前宣布，除了貴州安順廠與廣西貴港廠配合當地政府協同處理生活垃圾，讓水泥窯持續運轉之外，其餘廠區包括廣東英德、安徽蕪湖、江蘇句容、四川與湖南懷化等地工廠，多數都延後到2月16日才開工。

而亞泥主力生產區域為江西瑞昌市、四川彭州市、湖北武漢等，除了湖北武漢廠遭到全面管制，無法動工，其餘工廠陸續等待開工中。

台泥、亞泥認為，若多數工廠不開工，等於市場還無法活絡起來，此刻急著開工並無太大意義。

法人認為，1月水泥廠受到春節工作天數減少影響營收，緊接著，本月營運數字也會遭到武漢肺炎疫情衝擊而短少，唯一可以期待的是，若疫情控制得宜，後續拉貨與補貨力道可望出籠，加上大陸政府刺激經濟措施續行，皆可支撐營運偏樂觀。（編輯：林興盟）1090210