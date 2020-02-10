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武漢肺炎／台商陷疫區 封城地圖一次掌握
首頁 / 證券

投資人擔憂武漢肺炎疫情 亞股多收黑

最新更新：2020/02/10 19:01

（中央社香港10日綜合外電報導）投資人擔心2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情會對全球經濟造成影響，拖累亞洲股市今天收盤大多下跌。武漢肺炎已在中國造成900多人死亡，另有超過4萬起確診病例。

世界衛生組織（WHO）日前宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」。這種病毒已擴散到20多個國家，衝擊食品、家庭用品、汽車和電子產品零件等物品的主要供應鏈。

中國今天稍早公布的通膨數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增5.4%，為8年多來新高，其中食品價格年增20.6%，反映武漢肺炎疫情對中國國內造成的影響。

疫情也造成蘋果供應商鴻海和汽車巨擘豐田（Toyota）等全球大型企業的供應鏈中斷。中國各地重要生產廠房暫時關閉。同時，當局採取封城和隔離措施。

東京和新加坡股市今天收盤下挫0.6%。香港股市開盤重挫1.1%，而後逐漸站穩腳步，終場跌幅縮小至0.6%。雪梨股市小跌0.1%。首爾股市下跌0.5%。台北股市收跌0.3%。雅加達、吉隆坡和曼谷股市也全數收黑。

上海股市開盤挫跌0.5%，但盤中反彈回升，收盤上漲0.5%。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090210

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