復工斷鏈困擾台股 分析師：箱型整理機會大

（中央社記者潘智義台北10日電）市場擔心台商在中國工廠無法順利復工，恐有斷鏈之虞，台股今天早盤大跌逾160點，但鴻海鄭州廠獲准復工消息傳出後，收盤跌勢收斂。分析師認為，台股短線仍以箱型整理機會較大。

今天加權指數終場收在11574.07點，下跌38.74點，跌幅0.33%，成交值新台幣1310.92億元。三大法人外資及陸資和投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣48.32億元，其中外資及陸資賣超45.38億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股今天早盤大跌除反映上週五美股重挫，也因市場預期鴻海中國大陸廠今天復工仍有變數而開低，不過台股開低走高，終場留下很長的下影線；預估短線指數將複製當年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，持續箱型區間整理格局。

蔡明翰認為，短線指數在11500點上下400點區間整理，2月難脫這樣的格局，指數不易大漲。

他分析，從鴻海、蘋概股的角度來看，第1季營收受疫情波及，比原本應有表現弱勢，只能以庫存因應；但第2季屬傳統淡季，產能利用率本來就低，卻可趁機拉高，以補第1季的不足，降低全年營收受疫情的影響程度。

群益投顧分析師廖健佑表示，受北京、上海封城，鴻海鄭州廠無法如期開工消息衝擊，台股開盤即跳空大跌，1分鐘即迅速下殺逾160點；但隨消息澄清，北京、上海只是封閉管理，鴻海鄭州廠仍可復工，台股跌勢也大幅收斂。

廖健佑指出，雖然武漢肺炎疫情衝擊台股，但台股並未隨陸股起舞，短線主要還是要看美股臉色。

外資除在今天賣超台股，台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣69.36億元，其中賣超群創4.2萬張最多，買超友達8.92萬張最多。

廖健佑說，外資上週買超友達應該就是反映面板報價上漲，雖然上週賣超同為面板股的群創，但其實應該從上週四、五兩個交易日來看，外資已經反手連兩天買超群創，且今天外資依然買超友達、群創。

證交所指出，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為友達買超8萬9171張、元大金買超3萬2931張、永豐金買超2萬5276張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為群創賣超4萬2003張、中石化賣超1萬6511張、中壽賣超1萬5744張。

證交所統計，外資今天買超友達4萬1737張、買超群創2萬1047張。（編輯：趙蔚蘭）1090210