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台股拚終止連2黑 法人：仍需留意復工進度

最新更新：2020/02/11 08:36

（中央社記者潘羿菁台北11日電）受到武漢肺炎斷鏈疑慮升溫影響，台股昨天一度重挫逾百點，已連續兩天下跌作收，法人認為，後續觀察重點仍是中國大陸復工情況，若拖遲開工時間愈長，斷鏈憂慮只會加劇，成為台股下壓主力來源。

美股甩開疫情陰霾，美國時間11日標準普爾與那斯達克指數雙雙收在歷史高點，分別為3352.09點、9628.39點作收，受惠於總體企業財報樂觀，同時，美國聯邦準備理事會主席鮑爾即將前往國會提出證詞，市場預料寬鬆貨幣政策續行情況下，推升美股指數收高，至於道瓊工業指數則是勁揚174.31點或0.60%，收29276.82點。

台股則是依舊陷入武漢肺炎疫情衝擊，昨天開盤重挫百點，盤中最高跌幅來到189點，不過接近午盤過後買盤承接，加權指數終場跌幅收斂小跌38點，指數收在11574點，卻失守五日線，連兩天收黑。

法人認為，目前中國人民銀行宣布設立人民幣3000億元額度專項轉融資業務，有助於支撐陸股走勢，陸股表現多少連帶影響亞洲股市，但預料短期內台股主要影響因素為中國大陸復工進度，季線11770點將成為多空交戰關鍵點，若無法儘速恢復供應鏈運作，恐對全球與大陸經濟動能有所衝擊。（編輯：楊凱翔）1090211

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