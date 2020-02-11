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首頁 / 證券

中國封城 上市公司尚無申請展延公告1月營收

最新更新：2020/02/11 12:33

（中央社記者潘智義台北11日電）為避免在中國大陸設廠上市公司受武漢疫情影響，無法如期在2月10日公告1月合併營收，主管機關已將公告日延至2月15日，若確有困難仍可申請展延，但證期局表示，目前並無公司申請。

為防止武漢肺炎疫情延燒，中國部分城市採取封城應變，恐影響在中國設廠上市櫃公司統計1月合併營收，因此金融監督管理委員會證券期貨局已將原定2月10日公告營收日期延至15日，但因時間已近，投資人關心是否有公司無法如期公告，還要申請展延。

除在中國大陸設廠上市櫃公司恐受武漢肺炎疫情波及，無法如期公告1月營收，以外國公司名義申請返台上市櫃的公司（股票簡稱加-KY）若以中國為生產基地，受影響程度更大，更難統計營收。

目前上市KY公司計73家，台灣證券交易所已向這些公司發出問卷，調查在2月15日公告營收是否仍有困難。

證期局也表示，上市櫃公司若因武漢肺炎疫情影響，無法在2月15日公告1月合併營收，仍可於當天申請展延。

另外，年度財務報告依規定須在4月1日之前申報，但因武漢肺炎疫情升溫，會計師能否順利到中國大陸查帳尚有疑慮，恐影響上市櫃公司申報去年度財務報告時程。

對此，證期局說明，年報查帳還有時間，希望最好能按照進度完成，但1月合併營收公告迫在眉睫，還是先解決眼前的問題。（編輯：楊凱翔）1090211

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