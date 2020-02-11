科技股領軍上攻 台股站回5日線收11664點

（中央社記者潘羿菁台北11日電）美股走高激勵台股上攻，被動元件與半導體等相關族群領漲，帶動大盤一度上漲逾百點，終場站回5日、10日線，指數收在11664.04點。法人提醒，中國武漢肺炎疫情與復工干擾因素仍在，短期內季線是上攻壓力點。

台股今天開盤走高，高檔震盪整理，盤中一度勁揚104.51點，終場收在11664.04點，上漲89.97點，漲幅0.78%，成交金額新台幣1207.04億元。

美股那斯達克與標準普爾指數雙雙創新高，激勵台股科技族群走揚。台積電轉投資的精材開盤走高，在買盤積極加碼下，10時過後亮出漲停，股價鎖在90.3元，CMOS影像感測器需求熱切，挹注精材1月營收年增1.2倍，表現亮眼。

台積電收在331.5元，漲幅1.22%；聯電股價緩步墊高，連續7天收紅，收在16.7元，漲幅1.83%。

被動元件族群表現搶眼，國巨領漲，收在437元，漲幅4.42%，華新科241元作收，上漲5.47%，禾伸堂來到112.5元，漲幅3.69%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，按照SARS經驗，市場氛圍偏恐慌會促使熱錢回流八大國家，又以美國回流最為明顯，推升美股走高，因此當前武漢肺炎疫情持續肆虐之下，美股創高不代表台股可攻高，疫情仍是台股上漲主要壓力，但是現階段疫情並未進一步惡化，大盤下修有限，整體觀察，目前台股為橫向震盪整理居多。

他進一步說，短期觀察指標為中國大陸復工進度，預期大盤指數會在11500點上下整理，回攻季線有壓；不過，展望全年度，5G與物聯網仍是主要題材，一旦走出陰霾，資金有望輪動5G等相關族群。（編輯：楊玫寧）1090211