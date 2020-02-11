台股好行情加持 國發基金總資產首度突破兆元

（中央社記者潘姿羽台北11日電）由於投資績效良好，加上台股萬二行情加持，國發基金去年底總資產首度突破新台幣兆元大關，去年全年總獲利來到232.4億元。

國發基金近日公布108年第4季季報，內容指出，國庫歷年來撥交國發基金309.32億元，去年12月底國發基金淨值達7585.42億元，加計歷年賸餘累積繳庫數額2507.92億元，總資產規模首度突破兆元大關，合計為1兆93.34億元。

國發基金官員表示，國發基金累計總資產規模能夠創下佳績，主要受兩大因素加持，一是國發基金投資績效良好，二是去年底台股表現亮眼，推升淨值所致。

2019年國發基金全年總獲利為232.4億元，官員說明，主因是台積電變更現金股利發放方式，從每年發放1次調整為每季發放，使國發基金去年拿到107年全年現金股利以及108年上半年的股利收入。

官員補充，國發基金賺錢有四種方式，一是賣出股票，二是領現金股利，三是董監事酬勞分配，四是利息收入；國發基金近幾年現金股利獲利不錯，資金水準充裕，因此不需要透過釋股來增加收入。

此外，國發基金為了健全新創事業投資市場機制，改善台灣天使投資環境，通過辦理「創業天使投資方案」；截至108年12月底，累計投資75家新創事業，累計核准投資金額達9億6693萬元。

國發基金官員表示，在同仁積極宣導、且主動開發案源的努力下，創業天使投資方案的知名度慢慢打出來，加上新創圈口耳相傳，最近有感受到申請情況愈來愈踴躍。（編輯：張均懋）1090211