台股1月成交值19個月新高 證交稅年增近1成

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）財政部今天公布1月全國稅收統計，較去年同期微增0.4%，其中在證交稅部分，雖然逢春節連假交易天數減少，但受成交值創19個月以來新高帶動，仍年增近1成，連續4個月成長。

財政部初步統計，1月全國稅收1550億元，續創歷年同月新高，年增0.4%，截至目前，占今年預算數比率為6.4%；各稅目中，以綜所稅、證交稅及營業稅成長較多，土增稅、關稅相對呈現衰退。

財政部統計處副處長陳玉豐說明．1月綜所稅年增27%，主要與台積電等大型企業從去年起改為按季配息有關，因有某季股息發放日落在1月，使盈餘分配所得扣繳稅款較去年同期大增。

今年農曆春節連假落在1月，受工作天數減少影響，包括關稅、土增稅年增率衰退幅度皆達雙位數，不過，證交稅逆勢成長，1月稅收70億元，年增9.4%。

陳玉豐表示，雖然1月上市櫃股票交易天數比去年同期少7天，但平均每日成交值放大至1798億元，為近19個月以來新高，與去年同期相較大增62.4%；即使台股指數月底因武漢肺炎有較大波動，但整體成交量仍相當亮眼，帶動證交稅連續4個月成長。

至於武漢肺炎爆發，是否影響今年稅收表現，陳玉豐認為，包括綜所稅、營所稅等主要稅收均採落後申報，若有衝擊，將反映在2021年稅收表現上；其他像營業稅、證交稅、貨物稅及關稅，相對容易受到當下景氣變化影響，會密切留意變化。

陳玉豐補充，不過，從SARS經驗來看，2003年第1季，營業稅、證交稅、貨物稅及關稅確實受到衝擊，但等疫情控制住後，第2季、第3季還是有小幅回彈；2003年全年稅收最終較預算數短少1203億元，但當年還有網路泡沫化、美伊戰爭等危機，不全受到疫情影響，隔年稅收即恢復超徵。

陳玉豐表示，觀察目前就業市場穩定，台商回流熱度也持續，仍樂觀看待今年稅收表現，但確實有些不利因素，營所稅、土增稅去年基期高，今年成長空間有限，加上武漢肺炎爆發，可能影響相關稅目表現，再壓縮整體稅收成長空間。

陳玉豐說，武漢肺炎疫情將維持多久，至今仍不明朗，期待能僅快獲得控制，將降低對稅收影響。

另一方面，財政部今天也修正去年12月全國稅收統計，加計遞延入帳的208億元後，全年實徵淨額達2兆4705億元，年增3.5%，比預算數多出830億元；其中中央政府多出390億元，地方政府多出279億元。（編輯：張均懋）1090211