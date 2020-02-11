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董座家族爭產疑雲 三發：營運與財務一切正常

最新更新：2020/02/11 18:28

（中央社記者潘羿菁台北11日電）上市建商三發地產驚傳董座家族爭產疑雲，董事長鍾俊榮日前遭強制送醫引發市場疑慮，今天股價開盤重挫，打入跌停板22.85元。三發地產下午發布重大訊息，強調營運及財務一切正常，不受影響。

自由時報報導，三發地產爆發家族成員經營權鬥爭風暴。消息刊出後，三發今天股價重挫，終場跌停仍有4722張委賣單高掛。翻開財報數字，三發去年前3季稅後淨利為新台幣12.76億元，較2018年同期大幅成長8倍，每股稅後淨利（EPS）為4.24元，為歷年前3季次高紀錄，僅次於2013年水準；2019年營收為50.79億元，年成長2.2倍。

三發地產去年業績亮眼，股價早在去年4月開始起漲，累計至今漲幅已達44%。家族爭產消息引發市場疑慮，三發地產今天發布重訊表示，相關報載為董事長個人私人事情的新聞，與公司無關；目前營運及財務一切正常，不受影響。

發跡於南部房地產的三發地產，創辦人鍾俊榮喜愛音樂，剛出社會時，白天賣鋼琴、晚上去餐廳駐唱，不過由於玩音樂難賺錢，後來他選擇進入房地產業，在高雄大社工業區接起第一個銷售案，逐漸累積第一桶金後自行出來創業，如今成立27年的公司卻爆出爭產疑雲。（編輯：張良知）1090211

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