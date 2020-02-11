中國城市封閉式管理 12家國銀511名台籍員工留守

（中央社記者劉姵呈台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，除了中國武漢封城，中國許多一級城市也宣布進入封閉式管理。金管會統計，至今天為止，受影響國銀家數共12家，累計共511名台籍員工仍留守當地工作。

武漢肺炎爆發以來，中國不少省、市原定10日開工的計畫都往後延，繼深圳、廣州等一級城市日前進入封閉式管理後，北京、上海等大城市也宣布實行嚴格的社區封閉式管理，當地的國銀也間接受到影響。

金融監督管理委員會銀行局今天統計，總計目前因封城或封閉式管理受影響國銀家數共有12家，包含土地銀行、台灣中小企銀、臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、永豐銀行、玉山銀行及中國信託銀行。

另外，目前無台籍員工留守當地的是王道銀行及台北富邦銀行。

銀行局統計，至今天止，累計高達511名台籍員工留守當地，其餘41名皆在台灣。留守人數以玉山銀行最多共68人；其次為彰化銀行59人、合作金庫銀行57人、中國信託銀行53人及臺灣銀行40人。

銀行局副局長莊琇媛表示，金管會與金融機構都相當重視大陸台籍員工的健康，也有要求金融機構要有相關應變措施，確診或變更辦公地點都要立即通報，目前國銀在陸台籍員工一切安好，無確診案例。

至於營業情況，她表示，目前除了武漢地區尚未開業，其餘部分地區採封閉管理，銀行會提供防疫物資，採兩班輪流或在家辦公等方式，以尊重員工意願上做人力調度，守護員工健康。（編輯：張良知）1090211