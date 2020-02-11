國人超會刷 去年刷卡額破3兆續創新高

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會今天公布，2019年國人信用卡刷卡額達新台幣3兆2227億元，年增近11.76%，續創歷史新高；銀行局表示，主因包括發卡機構推出優惠變多、收單機構陸續布點，使用場景增加等。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，2019年12月單月刷卡簽帳金額約2909億元，月增293億元；不過，2019年全年國人累計刷卡金額突破3兆元大關，高達3兆2227億元，年增11.76%，續創歷年新高紀錄，並一舉超越2018年全年刷卡金額2.88兆元。

銀行局副局長莊琇媛表示，去年國人刷卡金額創新高，主要有2大原因，包括金融機構提供的優惠與回饋措施，同時，使用隨信用卡合作收單機構增加，使用場景也變得更多。

銀行局統計，去年12月單月信用卡簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達559.18億元，第2名為中國信託銀行，單月簽帳金額432億元，第3名由玉山銀行以單月簽帳金額386.88億元緊追在後。

另外，去年12月單月發卡王由台北富邦銀行奪冠，共發30萬多張卡，第2名為玉山銀行發11.46萬張，第3名為中信銀發8.1萬多張卡。

金管會指出，截至去年12月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4739萬張，總有效卡數約3192萬張。國銀循環信用餘額約1139億元；未到期分期付款餘額約1456億元；當月轉銷呆帳金額約3億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為0.21%。（編輯：黃國倫）1090211