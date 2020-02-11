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眾達1月合併營收月減18.45% 估全年逐季成長

最新更新：2020/02/11 20:50

（中央社記者潘智義台北11日電）因農曆新年假期，工作天少，網通廠眾達科技今天公布1月合併營收新台幣2.04億元，較去年12月2.5億元減少18.45%，較去年同期2.01億元成長1.37%。

眾達表示，雖然爆發武漢肺炎疫情，但客戶需求不變，將持續觀察中國大陸工廠陸續返工狀態，並加速馬來西亞新廠產線建置，以及人員訓練，讓產能調配、供應鏈管理更具彈性。

眾達預估，第1季受武漢肺炎疫情影響程度較大，但主要零組件自海外進口，應不會產生供應鏈缺口。從客戶訂單需求量來看，今年營運可望逐季成長，除32G光收發模組產品穩定出貨，100G單通道、400G光收發模組產品可望逐季成長。

眾達指出，全球巨量資料中心大規模建置的剛性需求，以及5G通訊基礎建設帶動新一波成長動能，雖第1季因武漢肺炎疫情拖累，但可望自第2季起產生遞延效益。

展望全年，眾達認為，頻寬需求快速成長趨勢不變，剛性需求勢必帶動超高速光收發模組的市場滲透率，由於超高速光收發模組對於元件、模組製造的要求更嚴，將形成更高的進入門檻。（編輯：張均懋）1090211

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