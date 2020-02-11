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財政部提公股銀行防疫 大陸分行2人確診就停業

最新更新：2020/02/11 22:23

（中央社記者蔡佳蓉、劉姵呈台北11日電）財政部今天邀集8家公股銀行開會，據與會財政部官員表示，會中針對武漢肺炎疫情因應措施，提出大陸分行2人確診就暫停營業等4大方向。

武漢肺炎爆發以來，中國不少省、市原定10日開工的計畫都往後延，繼深圳、廣州等一級城市日前進入封閉式管理後，北京、上海等大城市也宣布實行嚴格的社區封閉式管理，當地的國銀也間接受到影響。

金融監督管理委員會銀行局今天統計，總計目前因封城或封閉式管理受影響國銀家數共有12家，包含土地銀行、台灣中小企銀、臺灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、永豐銀行、玉山銀行及中國信託銀行，累計高達511名台籍員工留守當地。

財政部今天針對武漢肺炎疫情因應措施，邀集8家公股銀行開會，並提出4大方向。一是公股銀行的中國大陸分行要建立防疫處理流程的標準作業程序（SOP），只要有2人確診就暫停營業。

第二是當疫情擴大時，各公股銀行要擬定備援方案，以確保業務不中斷。第三，各公股銀行視各自可運用資源，針對中小企業或微型企業提出紓困方案；第四是未來將配合政府政策，對受疫情影響的產業配合政策執行各項紓困及振興方案。（編輯：林興盟）1090211

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