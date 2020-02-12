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蘋概三王帶頭衝 台股漲逾百點重回季線

最新更新：2020/02/12 13:56
投資人對中國武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊疑慮降低，加上美股標準普爾和那斯達克指數再創歷史新高，12日台股收盤漲110.15點。（中央社檔案照片）
投資人對中國武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊疑慮降低，加上美股標準普爾和那斯達克指數再創歷史新高，12日台股收盤漲110.15點。（中央社檔案照片）

（中央社台北12日電）台北股市今天開高走高，收盤漲110.15點，為11774.19點，漲幅0.94%，成交金額新台幣1487.93億元。

加權指數開盤為11693.40點，盤中最高11801.52點，最低11693.4點；不含金融股指數9947.71點，漲105.6點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.35%、食品股跌0.07%、塑化股漲0.49%、紡織股漲0.02%、機電股漲1.36%、造紙股跌0.10%、營建股漲0.65%、金融股漲0.15%。

委買張數1221萬7318張，委賣張數703萬7006張，成交張數485萬503張。

收盤時上漲655家，下跌185家，持平110家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、友達、聯電、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為亞太電、捷泰、晨訊科-DR、穎漢、美德醫療-DR。

跌幅前5名個股為銘旺科、本盟、新麗、毛寶、恆大。1090212

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