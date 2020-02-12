鴻海大陸廠傳3月產能回復到8成 股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）外電報導鴻海中國大陸廠區產能到2月底恢復到5成，3月到8成。鴻海指出配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工。鴻海盤中股價續走堅，最高來到84.7元，漲2.17%，市值來到新台幣1.17兆元。

中國武漢肺炎疫情持續延燒，鴻海集團在中國廠區復工進展備受關注，外電報導鄭州廠區和深圳廠區已陸續復工。

路透（Reuters）引述消息人士報導，鴻海期待到2月底之前，在中國大陸廠區產能可恢復到50%左右，目標到3月，在中國大陸廠區產能回復到8成。

鴻海集團指出，中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工；每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，以員工安全為最高原則；各廠區復工情形，以當地政府公告為準。

對於武漢冠狀病毒疫情對公司業務影響程度，鴻海表示，因仍在防疫階段，實際影響期間與範圍仍不確定，但依照集團政策，不針對單一廠區及產能狀況發表評論。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

展望今年第1季，法人指出需觀察中國武漢肺炎疫情對鴻海位於中國廠區營運影響，以及鄭州廠區和深圳廠區復工進展。粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

展望今年營運，法人預估鴻海集團今年業績成長幅度下修到1%到3%，今年目標提升毛利率和每股獲利，預估到2025年毛利率要提升到10%。（編輯：楊凱翔）1090212