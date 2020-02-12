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顯示面板股價漲多 觸控面板族群接棒輪漲

最新更新：2020/02/12 12:13

（中央社記者潘智義台北12日電）受惠面板價格上漲，面板雙虎友達、群創股價近來明顯走高，近9個交易日雙雙上漲逾一成，不過今天漲勢暫歇，輪到宸鴻等觸控面板族群上漲。

友達自1月30日波段低點至今天盤中高點，上漲約16%，同一期間群創上漲約12%。友達今天盤中高點來到11.35元，上漲0.44%，但隨後翻黑小跌，群創來到9.43元，上漲0.64%。

蘋果觸控面板供應商宸鴻盤中來到47.4元，上漲2.26%，業成來到101.5元，上漲2.73%。

受農曆新年假期工作天數減少影響，友達光電10日公布1月自結合併營收新台幣154.9億元，逼近2009年2月金融海嘯後低點153.23億元，創下11年來單月營收新低。

友達統計，今年1月營收154.9億元，較去年12月207.13億元減少25.2%，較去年同期215.33億元減少28.1%。另外，群創將在近日公布1月營收。

宸鴻1月自結合併營收新台幣95.32億元，較去年12月103.94億元減少8.3%，較去年同期140.49億元減少32.2%。

業成1月自結合併營收72.94億元，較去年12月100.68億元減少27.56%，較去年同期102.2億元減少28.63%。（編輯：楊玫寧）1090212

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