玉晶光1月營收優於預期 外資維持加碼評等

（中央社記者吳家豪台北12日電）光學鏡頭廠玉晶光1月營收創同期次高，年增130%，優於市場預期；美系外資認為2月營收受武漢肺炎疫情影響將下滑，但仍看好長期受惠相機規格升級等趨勢，維持加碼評等與目標價670元。

玉晶光股價今天上漲7元開出，盤中最高來到552元、漲幅近4%，成交量超過7700張。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

美系外資發布研究報告表示，受武漢肺炎影響，玉晶光2月營收恐月減60%至70%，但3月營收將強勢反彈，原因在於產能利用率提高及員工返回工作崗位的比例增加，目前預估玉晶光今年第1季營收將季減28%、年增144%至新台幣272億元。

市場擔心塑膠鏡頭材料供應商將優先供貨給大立光、舜宇光學等規模較大的業者，恐導致玉晶光相關材料缺貨，但美系外資認為，最大的美系智慧型手機品牌為了避免依賴單一供應商，應會繼續支持玉晶光，因此認為是市場過度擔心玉晶光缺貨問題。

美系外資仍樂觀看待玉晶光長期成長題材，包括相機規格持續升級、玉晶光的執行能力優化及市占提升，維持「加碼」投資評等與目標價670元。（編輯：楊凱翔）1090212